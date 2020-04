Total Tank Simulator trouve sa date de sortie en vidéo

Encore prévu pour un vague 2020 sur PC via steam, Total Tank Simulator, le premier titre du studio indépendant polonais Noobz from Poland, a enfin donné une indication plus précise sur sa fenêtre de sortie. Et c’est une date pas si lointaine qui a été annoncée en vidéo.

Total Tank Simulator entrera en guerre le mois prochain

Effectivement, un trailer vient de tomber, et de lever le voile sur la date de sortie de cette simulation de batailles historiques. Le titre, qui nous avait convaincu il y a quelques jours de cela, sortira officiellement le 20 mai prochain uniquement sur PC via Steam.

Pour l’heure, et selon la bande-annonce de gameplay que vous pourrez voir ci-dessus, il ne semble pas y avoir d’indication sur une probable sortie sur consoles. Toutefois, attendons quelques mois plus tard afin de voir de quoi il en retourne, les développeurs se focalisant d’abord sur le développement de la version PC pour ensuite sortir leur bébé plus tard sur les autres plateformes.

A part ça, cette vidéo nous montre un peu de gameplay pour nous faire patienter. Total Tank Simulator prendra la forme d’un simulateur orienté stratégie et action où vous pourrez déployer vos unités, puis ensuite les contrôler à travers de véritables batailles historiques. Plus de six nations seront d’ailleurs à incarner via un mode campagne entre la pologne, le royaume-uni, les états-unis, la france, l’URSS ainsi que l’allemagne.

Le bébé de Noobz from poland s’avère prometteur, et rappelons que Total Tank Simulator sera disponible sur PC via Steam d’ici le 20 mai prochain.