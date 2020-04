Total Tank Simulator

Total Tank Simulator est une simulation de bataille historique, teintée d'action et de stratégie. Le titre vous fera revivre quelques batailles historiques dans un mode campagne où vous pourrez incarner pas moins de six nation entre l’Allemagne, l'URSS, la France, le Royaume-Uni, la Pologne et les Etats-Unis afin de décider du sort de l'Europe dans des affrontement hautement tactiques. Le tout, avec un moteur physique réaliste en voxel, plus de 200 unités et pas moins de 50 cartes à jouer dans les modes bac à sable et Shadow.