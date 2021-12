Top ventes jeux vidéo en France Semaine 49 : Le remake de Diamant & Perle en pôle position

2022 nous tend les bras et avant de passer aux célébrations de fin d’année, faison un tour sur notre habituel classement hebdomadaire des ventes physiques de jeux video en France. Publié par le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, le S.E.L.L., celui-ci répertorie l’ensemble des actes d’achat sur le territoire national et le compile pour nous présenter les lauréats de chaque semaine. Ainsi, découvrons le classement pour la semaine 49, à savoir du 6 au 12 décembre 2021. A noter qu’une erreur s’est glissée sur l’image ci-dessous fournie par le S.E.L.L. car indiquant la Semaine 48. Les données concernent bel et bien la Semaine 49.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 49 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 49 :

Depuis sa sortie il y a plus d’un mois, le nouveau Pokémon Diamant Etincelant tient bon la barre des ventes hebdomadaires. Alors que son compère Perle Scintillante disparait du classement cette semaine, la suprématie de la Nintendo Switch continue son petit bonhomme de chemin alors que l’année se termine et que le match 2021 s’apprête à se clôturer.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. publie d’autres classements, celui des sorties plateforme par plateforme.

PS5

Call of Duty Vanguard Ratchet & Clank : Rift Apart FIFA 22

PS4

FIFA 22 Call of Duty Vanguard Far Cry 6

Xbox Series X

Halo Infinite Forza Horizon 5 Far Cry 6

Xbox One

FIFA 22 Call of Duty Vanguard Battlefield 2042

Nintendo Switch

Pokémon Diamant Etincelant Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe

PC

Farming Simulator 22 Farming Simulator 22 : Edition Collector Football Manager 2022

Dès lundi prochain, nous seront en mesure de connaître le classement des ventes de jeux vidéo pour la semaine 50 de 2021, soit du 13 au 19 décembre 2021.