Top ventes jeux video en France Semaine 25 : Nintendo se met au vert

A chaque début de semaine son nouveau classement. Le S.E.L.L. (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) édite et publie sur son site officiel le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéos en France. Il est grand temps de connaître le classement des ventes pour la semaine 25, à savoir du 21 au 27 juin 2021.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 25 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 25 :

Après 2 semaines de leadership, Ratchet & Clank : Rift Apart, est relégué en seconde place du classement pour être détrôné par le nouveau jeu de golf de Mario, montrant encore une fois la puissance de la licence du célèbre plombier. On notera par conséquent la disparition d’Animal Crossing : New Horizons, sans doute provisoirement. La dernière exclu de la PS5 est et reste puissante et il serait intéressé de connaître les données chiffrées de ces ventes.

Le top 3 par plateforme

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. a publié également un classement détaillé des ventes pour chaque plateforme. On notera une forte présence du jeu Scarlet Nexus.

PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart Scarlet Nexus Spider-Man : Miles Morales

PS4

FIFA 21 The Last of Us Part II Scarlet Nexus

Xbox Series X

Scarlet Nexus Assassin’s Creed Valhalla Alex Kidd in Miracle World DX

Xbox One

Cyberpunk 2077 Fifa 21 Forza Horizon 4

Nintendo Switch

Mario Golf : Super Rush Mario Kart 8 Deluxe Ring Fit Adventure

PC

Microsoft Flight Simulator Dungeons & Dragons : Dark Alliance – Edition Steelbook Les Sims 4 : Édition Standard

La semaine prochaine, nous découvrirons le classement pour la semaine 26 à savoir du 28 juin au 4 juillet 2021.