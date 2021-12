Voici un top 100 des jeux favoris des Japonais, réalisé avec 50 000 votes

L’année 2021 se termine, et c’est l’heure de tirer les différents bilans des mois qui viennent de s’écouler. Si on revient généralement sur les jeux sortis cette année, d’autres ont envie de tirer un constat plus globale, comme la chaîne de télévision japonaise TV Asahi, qui a dressé un top 100 des jeux favoris des joueuses et joueurs japonais.

Qui a fait Top 1 ?

Ce classement a ainsi été déterminé à l’aide de plus de 50 000 votes à travers tout le Japon, et dévoilé lors du programme « 50,000 Users Vote: The TV Game National Poll », relayé par Gematsu. Evidemment, les jeux développés au Japon sont majoritaires ici à quelques exceptions près, et seuls les jeux publiés sur consoles sont pris en compte.

Voici le top 100 des jeux préférés des Japonais :