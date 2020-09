Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, notre avis vidéo sur cette nouvelle version

Disparue depuis quelques années suite à des épisodes calamiteux, la licence Tony Hawk’s Pro Skater revient à ses premiers amours avec Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Sorti depuis le 4 septembre sur PC, PS4 et Xbox One, le titre permet aux deux premiers opus de faire peau neuve, avec de nombreuses améliorations graphiques mais aussi quelques changements dans le gameplay.

Le résultat est plus que convaincant, et devrait remettre la série sur le devant de la scène, comme nous le soulignions dans notre test écrit. On vous fait ici le tour du propriétaire en vidéo avant de voir pourquoi ce remake vaut le coup.