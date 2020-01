Sorti initialement sur PC il y a de cela 8 longues années, le récit de To The Moon s’apprête à nous être de nouveau conté dans une version à destination de la console hybride de Nintendo.

Décollage imminent

Dans ce jeu qu’on pourrait qualifier de récit interactif, vous serez amené à accompagner deux employés d’une entreprise possédant une technologie permettant de se rendre dans les souvenirs de leurs patients afin de leur faire vivre leurs rêves. Ici, l’histoire vous emmènera chez Johnny, vieil homme rêvant d’aller sur la Lune.

Pour rappel, cette version Nintendo Switch de To The Moon sera disponible le 16 janvier prochain via l’eshop, et pour l’occasion le jeu s’est offert un léger lissage graphique.