Maître Splinter rejoint le casting de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Après April O’Neil, c’est au tour du maître des tortues d’intégrer le roster du prochain beat’em all de Dotemu : Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Un nouveau trailer nous permet même de le voir en action.

Admirez le talent du rat

Maître Splinter est celui qui a tout appris aux 4 tortues en plus d’être une figure paternelle. A ce titre, le vieux rat sait se défendre et il est donc logique de le voir intégrer le casting de ce Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Il semble assez redoutable sur le terrain de jeu puisqu’il peut décimer des tas d’ennemis grâce à sa maîtrise du bâton.

Pour rappel, le titre est un beat’em all rétro s’inspirant du dessin animé de 1987 dans son style graphique (et dont on a encore le générique en tête après toutes ces années). Nos 4 tortues ninjas devront contrecarrer les plans maléfiques du terrible Shredder, mais ils ne seront évidemment pas seul.

On n’imagine que le casting s’arrêtera là même si l’ajout de Casey Jones n’est pas à exclure. On peut aussi imaginer que l’on puisse jouer les méchants, mais ça, l’avenir nous le dira. D’autant que l’on attend toujours une date de sortie pour le titre toujours prévu pour cette année sur PC, PS4, Xbox One et Switch.