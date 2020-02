Timelie : le puzzle-game débarquera sur PC au printemps

Développé et édité par Urnique Studio, le puzzle-game Timelie vient tout juste d’être annoncé par les développeurs. Ce titre, où vous pourrez modifier le temps à loisir, débarquera sur PC au printemps.

Mais où sont les doggos ?

Initialement simple projet étudiant, Timelie a fait son petit bonhomme de chemin et sortira d’ici quelques semaines. Dans ce puzzle-game, vous incarnerez une jeune fille, accompagné de son fidèle félin, et vous devrez résoudre un grand nombre d’énigmes et découvrir les secrets que recèle ce monde étrange. Petite originalité du titre : vous allez pouvoir modifier la trame du temps pour arriver à vos fins.

Parimeth Wongsatayanon, co-fondateur de Urnique Studio s’est félicité de cette sortie imminente :

Nous sommes absolument subjugués par le jeu et nous sommes vraiment excités à l’idée que les joueurs du monde entier puisse l’avoir entre leurs mains et vivre une expérience unique.

Dans un premier temps, Timelie sortira uniquement sur PC via Steam, mais le studio ne ferme pas la porte pour une éventuelle sortie dans le futur sur consoles. Aucune date précise n’a pour l’instant été communiquée.