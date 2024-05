Le but de cette tier list n’est évidemment pas de dire que les personnages tout en bas de la liste sont injouables (ne nous insultez pas parce que votre personnage préféré est en bas). Sur le papier, tous les personnages peuvent être joués de manière efficace. Il en existe cependant certains qui demandent un investissement un peu plus massif que d’autres. Ceux qui sont placés tout en haut ne sont pas non plus intouchables et ont également des défauts, mais il s’agit simplement de personnages qui peuvent être utiles dans plus de situations, et plus facilement.

La tier list de Wuthering Waves

Sans grand surprise, Verina, Jiyan et Calcharo arrivent en tête du classement. La première est tout simplement le meilleur personnage support du jeu au lancement, tandis que les deux autres sont d’excellents main DPS, le premier excellant dans les attaques de zone, le second étant plus fort face à des cibles uniques. Vient ensuite la question de Yinlin, qui, si on se base sur les informations déjà connues à son sujet, devrait elle aussi entrer dans les rangs des personnages à ne pas manquer en tant que main DPS.

Tous les personnages de la catégorie A sont aussi considérés comme étant très bon, avec une préférence pour Danjin qui est accessible plus facilement que d’autres DPS, ainsi que Mortefi qui peut bien booster votre équipe. Voici notre classement avec tous les noms :

Tier S

Verina

Jiyan

Yinlin

Calcharo

Tier A

Encore

Mortefi

Danjin

Jianxin

Yangyang

Tier B

Rover

Lingyang

Sanhua

Baizhi

Tier C

Aalto

Chixia

Tier D

Taoqi

Yuanwu

Cela n’engage évidemment que nous (libre à vous de suggérer quelques changements) et on ne se base ici que sur les performances des personnages en bêta et au lancement du jeu pour la version 1.0. Pour plus d’informations sur Wuthering Waves, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.