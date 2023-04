Honkai: Star Rail, le nouveau RPG en free-to-play de HoYoverse, est sorti et vous vous demandez quels sont les meilleurs personnages du jeu. Pour vous aider à bien commencer votre aventure, nous avons préparé une tier list des meilleurs personnages du titre. En vous basant sur cette liste et en optimisant votre équipe, vous pourrez progresser tranquillement dans l’aventure. Veuillez toutefois noter que les équipes sont plus ou moins viables en début d’aventure. L’important est surtout d’avoir une équipe cohérente avec un minimum de synergie et des rôles différents la plupart du temps.

Tier List Honkai: Star Rail

Cette Tier list se base sur les retours des joueurs et notre expérience sur la bêta du jeu. Elle est provisoire et est amenée à évoluer dans les prochaines semaines. Etant donné que les personnages remplissent plusieurs rôles au sein d’une équipe, il s’agit ici d’une indication rapide afin que vous sachiez si votre personnage est particulièrement puissant. Même les personnages rangés au plus bas pourront briller avec une équipe adapté.

Les meilleures équipes de Honkai: Star Rail pour progresser dans le scénario

Pour les nombreux joueurs free-to-play qui ne voudront pas dépenser d’argent dans le jeu, sachez que le RPG au tour par tour de miHoYo est honnête puisqu’il vous donner des personnages gratuits pouvant être utilisés dans le scénario.

Équipe free to play : Personnage principal, March 7th, Dan Heng et Asta

Avec cette équipe, vous avez une bonne source de DPS avec le personnage principal et Dan Heng, une bonne protection avec le bouclier octroyé par March 7th et Asta en tant que support pour booster vos alliés.

Équipe optimale : Seele, Bronya, Bailu et [Gepart, Welt ou Himeko]

Pour le moment, le trio qui ressort du lot est Seele+Bronya+Bailu. Avec ça, vous avez respectivement le meilleur DPS du jeu, le meilleur support du jeu et le meilleur soigneur du jeu. Pour combler la quatrième place, vous pouvez toujours inclure Himeko pour ses bons dégâts en AoE avec son ultime et son passif, Gepart pour son bouclier qui touche tous les alliés et Welt pour ses dégâts et les ralentissements qu’ils inflige aux ennemis.

Les meilleurs DPS de Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail propose des combats au tour par tour et en matière de dégâts, deux profils se dessines : les DPS à cible unique (single target) et les DPS à cibles multiples (AOE). Voici notre tier list des meilleurs DPS single target de Honkai: Star Rail :

Seele est incontestablement au-dessus du lot grâce ses capacités et peut même vous permettre de ne pas avoir de DPS AOE grâce à son passif qui lui permet de réattaquer lorsqu’elle tue un ennemie. Pour le reste, tout dépend de ce que vous obtenez lors de vos invocations, mais en cas de malchance, Dan Heng fera l’affaire à ce poste.

Voici notre tier list des meilleurs DPS AOE de Honkai: Star Rail :

Grâce à la bêta du jeu, on sait que Jing Yuan est pour le moment le meilleur DPS AOE de Honkai: Star Rails, toutefois Himeko reste très utile à ce poste si jamais vous l’obtenez lors de vos invocations. En dernier recours, Serval pourra parfaitement tenir ce rôle étant donné qu’elle est offerte gratuitement dans le jeu.

Les meilleurs personnages supports de Honkai: Star Rail

Concernant les supports, Honkai: Star Rail vous laisse le choix car les supports apportent des avantages différents. L’important est de déterminer ce qui pourra vous aider au mieux dans votre équipe.

Voici notre tier list des meilleurs supports de Honkai: Star Rail :

Comme expliqué plus haut, Bailu est la meilleure soigneuse du jeu, elle peut en outre réanimer un allié tombé au combat. Il s’agit d’un oiseau rare car c’est le seul personnage pouvant soigner avec Natasha que vous obtenez gratuitement dans le mode histoire. Elle sera donc un support de choix si vous n’avez pas Bailu.

Bronya procure des buffs offensifs assez puissants et peut donner un tour supplémentaire à un personnage. C’est donc de loin l’un des meilleurs supports du jeu. Tingyun peut toutefois facilement la remplacer au niveau des buffs étant donné qu’en tant que personnage 4 étoiles, vous avez plus de chance de tomber sur elle.

Pour le reste, cela dépend de ce que vous avez et du reste de votre équipe, mais sachez que vous pouvez vous passer de soins grâce aux boucliers de Gepard ou March 7th qui est disponible gratuitement dès le début.