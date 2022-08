Accueil » Actualités » THQ Nordic confirme un nouveau jeu South Park et 25 jeux encore non annoncés

Hier soir s’est déroulée la conférence THQ Nordic qui a permis de lever le voile sur un total de 14 jeux à venir. L’éditeur avait quelques annonces en stock, notamment le retour d’Alone in the Dark qui aura droit à son reboot, ou encore Wreckreation, un mélange entre Trackmania et Burnout. Mais la petite surprise de fin, c’était bien la confirmation d’un nouveau jeu South Park.

Je suis pas gros. je suis jovial et épanoui !

Malheureusement, il faudra se contenter de cette seule information. A la fin de la conférence, THQ Nordic a affiché un message comme quoi il y avait encore 26 jeux en développement encore non annoncés chez eux. Puis, ils ont griffonné le chiffre 26, avant de montrer une image (celle que vous voyez en illustration) avec South Park Digital Studios et le son de Randy Marsh quand il crit Hot hot hot hot.

Il n’en faut pas plus pour confirmer qu’un nouveau jeu South Park est en développement. Mais c’est tout, pas d’information ou d’image complémentaire. On imagine qu’une présentation aura lieu prochainement, peut-être avant la fin de l’année, pour nous en dire plus.

Rappelons tout de même que l’année passée, Bloomberg avait rapporté que le prochain jeu South Park serait un jeu vidéo en 3D. En janvier cette fois-ci, le studio Question (The Blackout Club) recrutait pour développer un jeu South Park, avec une composante multijoueur évoquée. Et pas plus tard qu’hier, après la conférence, ce même studio a relancé ses offres d’emploi à la recherche d’un Lead Level Designer pour travailler sur la franchise. Difficile de ne pas faire le rapprochement.

43 jeux en développement, 25 projets non annoncés

Comme vous l’avez compris, THQ Nordic a encore de nombreux titres en préparation. En comptant les titres dévoilés lors de la conférence, il y a un total de 43 jeux en développement sous la houlette de l’éditeur. Puis, 25 jeux encore non annoncés, répartis dans l’ensemble des studios du groupe, hors HandyGames. Rappelons que THQ Nordic possède des licences telles que Red Faction, Darksiders, TimeSplitters, Risen et bien d’autres. Avec le reboot d’Alone in the Dark sur les rails, cela peut nous laisser espérer le retour d’autres franchises cultes.