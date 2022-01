Le prochain jeu South Park est développé par le studio Question (The Blackout Club)

Lors de la signature d’un nouveau contrat entre Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, et ViacomCBS Inc., on apprenait que la licence allait avoir droit à un paquet de nouveaux films, et surtout un nouveau jeu vidéo en 3D. On ne savait pas encore qui s’occupait de ce nouveau projet, mais Eurogamer a relayé un tweet évocateur qui nous apprend qui est le studio en charge de ce nouveau projet.

Un jeu South Park avec du multijoueur ?

Question is now seeking a Lead Level Designer to work on a new video game set in the world of South Park. Details here:https://t.co/iAR0yFO3GF — Question (@question_games) January 5, 2022

Le studio Question, à qui l’on doit The Magic Circle et le plus récent The Blackout Club, est visiblement le studio en charge du nouveau jeu South Park, comme un listing d’offres d’emploi nous l’indique.

Avec ces offres d’emploi, on apprend plusieurs choses. La première, et la plus importante pour les fans des précédents jeux, c’est que l’équipe en charge du projet comprend des artistes qui ont travaillé sur Le Bâton de la Vérité et sur L’Annale du Destin.

La seconde, c’est que ces offres demandent aux candidats d’avoir de l’expérience dans le développement de jeux multijoueur, laissant entrevoir que ce prochain jeu South Park pourrait comporter une dimension coopérative ou compétitive.

On attend maintenant plus de détails sur ce projet, comme son titre et ses premières images.