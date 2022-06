Thirsty Suitors : Un jeu mêlant skate et combats au tour par tour contre une armée d’ex-petits amis

Annapurna Interactive ne manque pas de jeux indépendants assez atypiques (comme Stray prochainement) dans son catalogue. Aujourd’hui, on vous parle de Thirsty Suitors, un jeu très coloré développé par Outerloop Games. Nous avons pu assister à une présentation en compagnie de quelques développeurs afin de vous le présenter plus en détails.

Jala vs The World

Thirsty Suitors est un jeu d’aventure qui nous fera incarner Jala, une jeune fille en pleine introspection qui doit gérer des parents exigeants et des ex-petits amis revanchards lorsqu’elle rentre chez elle pour le mariage de sa sœur. Le titre est décrit comme un jeu mêlant culture, relations, pressions familiales et le fait de s’affirmer.

Le titre mélange plusieurs mécaniques de jeu à commencer par des phases d’exploration en skate. Ne vous attendez pas à quelque chose d’aussi profond qu’un Tony Hawk étant donné que vous ne pourrez pas rater les figures. Il faut plutôt voir ça comme un moyen sympathique de se déplacer. La narration, et le développement personnel de Jala, auront une grande place dans la progression.

Durant la démo que l’on nous a dévoilé, on a pu voir une phase en skate dans un univers onirique où Jala, accompagné d’une voix dans sa tête faisant office de narratrice, répondait à différents quizz sur ce qu’elle ferait dans telle ou telle situation. Des questions qui vont non seulement modeler le caractère de l’héroïne, mais surtout ses compétences et ses capacités.

Des combats au tour par tour façon J-RPG

Même si nous n’avons pas beaucoup observé de phases d’exploration (que l’on promet plus riche que ce que l’on a vu), les combats se sont révélés bien plus intriguant. Nous avons ainsi pu observer un premier affrontement un des boss du jeu, Sergio l’un des ex de Jala. Il s’agit plus à proprement parler de combats psychologiques où il faut exploiter les failles de son adversaire.

Nous sommes en plus sur une base au tour par tour à la manière d’un JRPG avec des attaques classiques, des provocations, des compétences et des objets. Contre Sergio, Jala utilise une provocation pour le séduire et l’affaiblir drastiquement. Nous avons ainsi droit à des animations uniques et des dialogues donnant un flux très linéaire. Il est également question de gérer les timings pour bloquer les offensives adverses notamment.

Lors de la seconde phase du boss (oui il en possède une), on retrouve encore une influence au jeu de rôle nippon avec une invocation assez particulière puisqu’elle appelle sa propre mère armée d’un chappal à la main. Plus tard dans le jeu, Jala devra même faire face à plusieurs adversaires en simultanés dans quelques 1 vs 3.

La cuisine devrait aussi avoir une grande place avec des plats qui pourront vous aider à impressionner votre mère ou apaiser des tensions. Là encore, on peut s’attendre à des animations extravagantes pour cuisiner des recettes provenant principalement de l’Asie du Sud. Dernière précision pour les amateurs de bande-son, sachez que la musique est composée par Ramsey Kharroubi qui a déjà fait ses preuves sur Boyfriend Dungeon.

Thirsty Suitors est attendu sur PC via Steam à une date encore inconnue.