The Witcher : Une nouvelle série spin-off serait en production chez Netflix

Avec le départ précipité de Henry Cavill de la série principale, on aurait pu penser que l’équipe consacrée à la production du show The Witcher prendrait le temps pour bien revoir ses plans et assurer une transition en douceur entre la saison 3 et la saison 4. Mais ici, on est chez Netflix, et comme n’importe quelle plateforme de SVOD qui possède une licence qui marche, The Witcher va continué à être décliné à toutes les sauces, même les plus insipides.

Bon, ça commence à faire beaucoup là

C’est le site Redanian Intelligence, spécialisé dans tout ce qui touche à la série, qui nous apprend qu’un nouveau spin-off est en préparation. Après les origines du premier Sorceleur avec Blood Origin (une mini-série qui sera diffusé ce Noël), Netflix aurait maintenant décidé d’aller explorer l’histoire du groupe des Rats. Oui, on en est là.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce groupe, il s’agit grosso modo de Robin des bois version The Witcher (donc avec moins de bon coeur et d’altruisme), qui ont croisé la route de Ciri durant son épopée. Cette dernière a rejoint les Rats, et on vous épargne la suite de leurs aventures, histoire de ne pas trop vous spoiler cette future (et encore hypothétique) série. On ignore encore si Freya Allan, qui joue Ciri dans la série principale, sera de la partie, mais ce show a pour but d’être diffusé entre la saison 3 et 4 de la série principale.

Il est dit que cette série serait actuellement entrée en préproduction, avec Haily Hall en tant que showrunner, après avoir œuvré sur quelques épisodes de la série The Witcher. La série pourrait être tournée en Afrique du Sud selon les informations du site.

Ces informations ne sont pas encore vérifiées et on les prendra donc avec prudence, même si Redanian Intelligence s’est révélé être fiable par le passé.