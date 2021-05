The Witcher : La saison 2 de la série Netflix passe en post-production

L’attente aura été longue autour de la saison 2 de la série The Witcher produite par Netflix, mais on peut enfin voir le bout du tunnel. La fin de tournage avait été actée il y a de cela un mois par la production, et voici que la showrunneur nous apprend que cette saison passe désormais en post-production.

Back in London. Back in the (small dark loud) rooms where it happens. That's right, we're deep into post-production on #TheWitcher S2, and I'm so fucking excited. ❤️⚔️🐺

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) May 10, 2021