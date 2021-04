La saison 2 de la série The Witcher devrait arriver durant le 4ème trimestre 2021

La production de la saison 2 de la série The Witcher pour Netflix aura pris plus de temps que ce qui était prévu, mais le tournage est bien terminé, ce qui laisse l’espoir de la voir arriver prochainement. Il faudra tout de même attendre la fin de l’année pour revoir Geralt « Cavill » de Riv, comme l’indique Ted Sarandos, directeur du contenu chez Netflix.

Le rendez-vous est pris

L’information est rapportée par Deadline, qui relaye les propos de Ted Sarandos concernant plusieurs séries à venir comme les nouvelles saisons des séries You, Cobra Kai et The Witcher. Lors du bilan financier du premier trimestre de l’année pour Netflix, le directeur du contenu a alors précisé que beaucoup de séries qui devaient arriver durant cette période ont été reportés à cause de la pandémie.

Il déclare ensuite : « au quatrième trimestre, nous avons le retour de saisons en provenance de quelques unes de nos séries les plus populaires comme The Witcher, Yu et Cobra Kai ».

La saison 2 de The Witcher n’avait pas encore donné de date concernant sa diffusion, même si une sortie en 2021 était toute indiquée. Cette nouvelle saison nous donne donc rendez-vous pour la fin de l’année, en espérant qu’elle n’arrive pas à la toute fin du mois de décembre comme la première.