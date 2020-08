The Witcher gratuit sur GOG durant quelques heures

Si vous ne saviez pas encore à quoi jouer et que Fall Guys: Ultimate Knockout n’était pas fait pour vous, GOG risque bien de vous venir en aide. En effet, le premier opus de la saga The Witcher est proposé gratuitement sur la plateforme. L’occasion pour les joueurs ne connaissant pas les origines de la licence de s’y plonger à moindre frais !

Currently on staycation or just looking for the next great adventure to embark on?

Why don’t we surprise you with The Witcher 1 giveaway then?? 😁

Grab it for FREE within the next 12h!

Don’t miss out 👉 https://t.co/3PwykqFs5t pic.twitter.com/KSddE3HIxQ

— GOG.COM (@GOGcom) August 6, 2020