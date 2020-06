Disponible depuis ce début d’année sur PC, The Walking Dead: Saints and Sinners étoffera son contenu dès cet été. En effet, c’est durant l’Upload VR Showcase que cette information est tombée : un nouveau mode de jeu débarquera avec notamment de nouveaux paramètres de difficulté.

Faites face à une armée de zombies

Alors que notre test arrivera très bientôt, Skydance Interactive n’a pas hésité à lui redonner un petit coup de pouce en proposant un nouveau mode de jeu : «Meatgrinder», en traduisant littéralement, cela donne «Hachoir à viande». Tout un programme ! Ce nouveau mode «The Trial»comprendra :

De nouvelles cartes

Des vagues de zombies, dont la difficulté augmentera progressivement

De nouvelles armes à débloquer

En bref, les têtes vont continuer à tomber dès le mois de juillet en réalité virtuelle !

Pour rappel, The Walking Dead: Saints and Sinners est disponible sur Steam, PSVR et Oculus et nécessite bien évidemment un casque VR.