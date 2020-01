The Walking Dead: Saints and Sinners est disponible sur PC

L’expérience VR de The Walking Dead, The Walking Dead: Saints and Sinners est désormais disponible pour les joueurs PC. Mais pour pouvoir y jouer, vous devrez détenir au choix : un Oculus Rift, Rift S, Quest ou HTC Vive.

Cerveauuuuuux…

Le nouveau survival-horror, proposé par Skydance Interactive, prenant place dans l’univers de The Walking Dead, vous plongera dans les ruines inondées de La Nouvelle-Orléans.

Entre les hordes de zombies, et les autres survivants qui ne comptent pas vous laisser tranquille, vous allez devoir vous frayer un chemin afin de découvrir un mystère qui déterminera l’avenir de tous ceux qui ont survécu.

The Walking Dead: Saints and Sinners se veut une expérience immersive, comme l’indique Adam Grantham, Creative Director chez Skydance Interactive:

Avec The Walking Dead: Saints & Sinners, nous avons voulu créer une expérience dans laquelle les joueurs et les fans pourraient s’immerger totalement, ce qui n’est pas possible en jouant à un titre sur console ou sur téléphone portable

Plusieurs éditions sont proposées à l’achat sur le site officiel:

l’ Edition Standard à 39,99$

à 39,99$ la Tourist Edition à 49.99$ comprenant des skins exclusifs ainsi que la bande-son du jeu

à 49.99$ comprenant des skins exclusifs ainsi que la bande-son du jeu la Tower Edition à 149.99$ comprenant les cosmétiques des précédentes éditions ainsi qu’un sac à dos, une lampe de camping, une pièce collector et des concepts-arts.

Pour rappel, The Walking Dead: Saints and Sinners est disponible depuis le 23 janvier sur PC.