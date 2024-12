The Talos Principle: Reawakened annoncé, un remaster pour l’excellent puzzle game

Mais était-ce vraiment nécessaire ?

Après la très bonne réception du premier opus, le studio avait à cœur de poursuivre l’expérience avec une suite sortie l’année passée, The Talos Principle 2. Grand succès critique (et à priori commercial), il s’était logé parmi les jeux indépendants à ne pas manquer de 2023. L’occasion était trop belle pour l’équipe qui a sans doute vu ici le moyen parfait pour faire un peu de profit supplémentaire en faisant connaître son premier volet tout en capitalisant sur l’engouement suscité par ce dernier épisode.

The Talos Principle: Reawakened est donc annoncé, présenté comme étant « plus qu’un remaster ». Une refonte complète du jeu de réflexion philosophique qui a été reconstruit avec l’Unreal Engine 5, lui permettant d’afficher des graphismes améliorés, avec des éclairages, des textures et un design environnemental repensés pour une immersion accrue. Cette version inclut également l’extension Road to Gehenna et un nouveau chapitre intitulé In the Beginning, explorant les origines de la Simulation et les défis de son premier test. Pour les esprits créatifs, un éditeur de puzzles est intégré, permettant à la communauté de concevoir et partager leurs propres défis, assurant ainsi une longévité au jeu.

Pas encore de date plus précise, The Talos Principle: Reawakened est attendu pour 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.