The Talos Principle: Reawakened viendra nous causer des nœuds au cerveau dès le 10 avril

Une démo est déjà disponible sur Steam

C’est aujourd’hui que démarre le festival de démos proposé par Valve sur Steam, et The Talos Principle: Reawakened sera bien de la partie. Pendant une semaine, il est donc possible d’essayer la démo de cette nouvelle version du puzzle-game, qui donne accès à quelques puzzles pour savoir si vos neurones peuvent suivre ou si la surchauffe est déjà présente. Vous pourrez même essayer l’outil de création de puzzles avec cette démo, si vous avez l’esprit créatif (et retors).

Croteam et Devolver profitent surtout de cette occasion pour annoncer que la version complète de The Talos Principle: Reawakened sera disponible à partir du 10 avril prochain, et sur à la fois sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez donc vous faire un premier avis sur le jeu avec sa démo si vous avez le PC nécessaire, pour ensuite patienter quelques semaines de plus afin de découvrir l’entièreté de ce remaster et de ses nouveautés.