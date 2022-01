The Rock va jouer dans une nouvelle adaptation de jeu en film, qui sera annoncée cette année

Tandis que l’on attend de voir ce que va donner le film Uncharted le mois prochain sur grand écran, on se prépare également pour une année remplie d’adaptations de jeux, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de SVOD. Et malgré un planning déjà assez chargé, d’autres projets semblent être en préparation, dont une adaptation qui va mettre en avant l’une des stars les plus lucratives d’Hollywood, Dwayne Johnson, l’inimitable The Rock.

Un jeu badass porté à l’écran

C’est en tout cas ce que confirme l’intéressé chez Men’s Journal, qui l’interroge sur sa relation de longue durée avec Microsoft et Xbox, tout en lui demandant s’il prévoit de donner vie à des personnages de jeu vidéo sur grand écran. Ce à quoi The Rock répond :

« Je ne peux pas vous dire quel jeu en particulier nous allons faire, mais il y aura une annonce cette année. Nous amenons l’un des jeux les plus gros et les plus badass à l’écran – l’un de ceux auxquels je joue depuis des années. Je suis vraiment excité d’apporter ça aux fans à travers le monde. Evidemment nous voulons le faire comme il faut pour nos amis gamers – mais vraiment, nous allons faire un film génial. »

Reste à savoir de quel jeu il parle, même si on mise forcément une pièce sur un jeu du catalogue Xbox, étant donné l’étroite relation entre Microsoft et The Rock. Un petit Gears of War peut-être, allez savoir ? D’autres parient déjà avec humour sur un film God of War, avec une Kratos plus musclé que jamais. Espérons au moins que le résultat soit plus réussi que Doom ou Rampage.