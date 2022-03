The Quarry : Le jeu d’horreur de Supermassive Games (The Dark Pictures) et 2K sera dévoilé le 17 mars

En plus de l’anthologie The Dark Pictures, qui aura droit à son quatrième épisode cette année nommé The Devil in Me, Supermassive Games avait récemment déposé la marque The Quarry, qui laissait supposer qu’un nouveau jeu était en préparation du studio, hors de sa saga phare. On en a aujourd’hui la confirmation, puisque Supermassive Games annonce que ce jeu sera révélé dès demain.

Un jeu d’horreur de plus pour cet été

"𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏'𝒕 𝒌𝒊𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓." 🩸 Watch the reveal of #TheQuarry, our all-new horror experience published by @2K, coming this Summer. TOMORROW @ 9am PT | 12pm ET | 4pm GMT

🏕️ https://t.co/5dwC0v2hNS pic.twitter.com/XEtwKbmy27 — Supermassive Games (@SuperMGames) March 16, 2022

C’est donc officiel, The Quarry existe bel est bien, et sera révélé tout prochainement puisque le studio annonce un reveal complet prévu pour demain, à 17 heures.

On en sait encore peu sur le jeu d’horreur en dehors du petit teaser qui a été diffusé dans la foulée de l’annonce, avec la devise suivante : « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ».

Tout ce que l’on sait pour le moment, c’est que The Quarry sera bien édité par 2K Games, comme on avait déjà pu le deviner lors du dépôt de marque. Mais ce tweet d’annonce nous apprend également que le jeu sortira visiblement au cours de l’été ! Reste maintenant à voir si la date définitive sera aussi dévoilée demain ou non, mais les amateurs de jeux d’horreur auront bientôt un nouveau jeu à surveiller de près.