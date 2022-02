Supermassive Games travaille sur un autre jeu en plus de l’anthologie The Dark Pictures, nommé The Quarry

Le studio Supermassive Games est visiblement très occupé en ce moment. Alors que le quatrième opus de l’anthologie The Dark Pictures, nommé The Devil in Me, est en préparation pour une sortie à la fin de l’année, le studio a déjà déposé les cinq prochains noms et logos d’autres épisodes à venir pour la série d’horreur. Et visiblement, le studio ne compte pas rester sur une seule licence, puisqu’une nouvelle marque a été déposée.

Un autre jeu d’horreur à l’horizon ?

C’est encore une fois via un dépôt de marque, découvert par l’utilisateur Twitter @the_marmolade, que l’on apprend l’existence d’un projet chez Supermassive Games. VGC rapporte alors que cette marque, « The Quarry », concerne bien un nouveau jeu, qui est à part de l’anthologie The Dark Pictures. On découvre ici le logo de ce nouveau titre.

Les sources du site indiquent alors que The Quarry serait publié par 2K Games, avec une sortie prévue dans l’année, sans que l’on en sache plus pour le moment. On ne sait pas de quel type de jeu il s’agit, même si le studio est plutôt connu pour verser dans l’horreur. Etant donné que la sortie serait planifiée pour 2022, on devrait bientôt en apprendre un peu plus sur ce mystérieux jeu.