The Pedestrian : Le jeu de réflexion et de plateformes sortira le 18 janvier sur Nintendo Switch

Disponible sur PC depuis début 2020, sur PlayStation 4 et PlayStation 5 depuis janvier 2021 et sur Xbox One et Xbox Series X|S depuis l’an dernier, The Pedestrian va très bientôt arriver sur Switch. D’après le store japonais de Nintendo, le jeu de réflexion et de plateformes développé et édité par Skookum Arts sortira la semaine prochaine, plus précisément le 18 janvier, sur la console hybride nippone.