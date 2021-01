The Pedestrian arrivera le 29 janvier sur PS4 et PS5

Sorti depuis maintenant un an sur PC, The Pedestrian s’est fait une petite réputation et s’apprête à sortir sur d’autres plateformes. Il nous avait promis d’arriver en 2021 sur PS4, et il tiendra parole puisqu’il débarquera à la fin du mois sur les consoles de Sony.

Le piéton fait son entrée sur PS4 et PS5

En plus de sortir sur PS4, The Pedestrian arrivera aussi sur PS5 dès le 29 janvier prochain, comme nous l’apprend le studio sur Twitter. Le titre est aussi prévu sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, mais aucune date n’a été annoncée pour le moment concernant ces versions.

Pour rappel, The Pedestrian est un jeu d’aventure et de réflexion en 2,5D où l’on incarne un petit personnage qui doit se déplacer à travers des panneaux de signalisation, le tout dans un monde en 3D.