The Pedestrian

The Pedestrian est un jeux de réflexion plate-forme développé par le studio Indépendant Skookum Arts. Le titre demandera au joueur de faire évoluer son personnage d'un panneaux à l'autre en arrangeant et reliant ces derniers. Au fur et à mesure, le jeu proposera des tableaux de plus en plus complexes pour mettre à l'épreuve la réflexion du joueur.