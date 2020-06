Observation sortira le 25 juin sur Xbox One

Disponible sur l’Epic Games Store et PlayStation 4 depuis l’an dernier et commercialisé sur Steam en mai, Observation sortira sur Xbox One le 25 juin prochain.

Personne ne vous entendra crier dans l’espace

Développé par No Code et édité par Devolver Digital, ce jeu d’aventure horrifique de science-fiction vous place dans la peau de S.A.M. Cette intelligence artificielle doit aider le docteur Emma Fisher à enquêter sur un mystérieux incident ayant conduit à la disparition de l’équipage de leur station spatiale.