The Medium : Le jeu vient d’être listé sur PS5 par l’ESRB

Longtemps vu comme une exclusivité console Xbox, The Medium pourrait bien s’exporter sur PlayStation 5. C’est en tout cas ce qu’indique un listing de la part de l’organisme de classification américain Entertainment Software Rating Board, ou ERSB, qui liste le jeu sur PlayStation 5.

La fin d’une exclusivité console ?

Ce genre de listing est rarement trompeur, comme on a pu le voir récemment avec Ni no Kuni II et sa version Switch, qui avait été listée elle aussi en avance sur par l’ESRB avant de devenir officielle.

Etant donné que Bloober Team ne fait pas partie des Xbox Game Studios, il se pourrait que l’exclusivité de son dernier titre arrive bientôt à son terme.

Et avec ce timing, on pourrait alors peut-être parier que si The Medium arrive sur PS5 bientôt, le jeu aura eu droit à une exclusivité Xbox (et PC) de 6 mois, sauf si cette version est prévu pour dans plus longtemps bien entendu. On arriverait alors à une sortie fin juillet ou dans le courant de l’été, mais ce n’est là que pure spéculation. En attendant, ce listing est tout sauf innocent.