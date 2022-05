The Man Came Around oscille entre thriller et point’n click dans son trailer

Durant notre dernier AG French Direct, nous avons pu découvrir The Man Came Around, un jeu atypique qui se présente comme une aventure point’n click, et qui nous dépeint une fable politique. Le jeu de Pipette Inc. a profité de l’émission pour nous présenter un trailer, mais aussi pour nous préciser sa date de sortie.

Tout faire pour survivre, mais jusqu’à quel point ?

The Man Came Around nous raconte l’histoire de citoyens comme les autres, qui doivent tout faire pour fuir un pays transformé en dictature, où aucune place n’est accordée à l’opposition. Dans cet exode, notre petit groupe devra se serrer les coudes pour échapper aux forces de l’ordre, et ce en prenant parfois des décisions très difficiles, qui nécessiteront de repenser la morale des personnages. Cette culpabilité va aussi se traduire dans le gameplay, avec un système qui aura un impact sur les différents personnages.

Parmi les cinq personnages qui sont présents dans ce groupe, certains n’arriveront pas forcément au bout du voyage. Selon vos décisions, ces protagonistes pourront perdre la vie, et il est alors tout à fait possible de terminer l’aventure au complet, où en déplorant des pertes. De quoi assurer un peu de rejouabilité.

The Man Came Around est pour l’instant prévu pour sortir dans le courant du mois d’octobre 2022 sur Steam.