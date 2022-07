Accueil » Actualités » The Lord of the Rings Gollum dévoile un trailer de gameplay timide

Attendu pour la rentrée, The Lord of the Rings – Gollum a logiquement profité de la conférence Nacon Connect pour se présenter à nouveau. Le jeu d’aventure aux composantes RPG et infiltration a dévoilé une nouvelle bande-annonce centrée sur son gameplay. Assez courte, mais cela nous permet tout de même d’entrevoir les mécaniques qui nous attendent.

Un gameplay si précieux

Projet développé par Deadalic Entertainment et sous licence officielle du Seigneur des Anneaux, ce jeu Gollum nous fera suivre l’emblématique créature dans une aventure plus intimiste, centrée sur la double personnalité du anti-héros. Une mécanique qui aura sa place dans cette adaptation puisqu’il faudra faire des choix et prendre des décisions qui auront des conséquences sur notre progression.

Notre créature sera déchirée entre ses deux personnalités et voyagera dans plusieurs coins qui seront visités, notamment les montagnes du Mordor, les Mines de la Moria ou encore la Forêt de Grand’Peur. Cette vidéo nous permet ainsi d’avoir un bon tour d’horizon de ce qui nous attend côté gameplay, bien que cela reste encore un peu timide. Mais à la vue des précédentes (et pourtant nombreuses) bandes annonces, on ne peut pas bouder notre plaisir.

The Lord of the Rings – Gollum sera disponible le 1er septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series et plus tard sur Switch.