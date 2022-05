The Lord of the Rings: Gollum sortira le 1er septembre sur toutes les plateformes, sauf sur Switch

Nacon a précisé un peu plus de choses sur son futur catalogue lors de la BigBen Week la semaine dernière, mais c’est seulement aujourd’hui que l’on entend reparler de The Lord of the Rings: Gollum. Le titre de Daedalic Entertainment n’avait pas précisé sa date de sortie lors de sa dernière apparition durant les Game Awards, mais on sait désormais qu’il est prévu pour la rentrée.

Gollum nous donne rendez-vous pour cette rentrée

Bonne nouvelle, on sait enfin quand on va retrouver Gollum dans son aventure inédite. Nacon et Daedalic Entertainment nous apprennent que The Lord of the Rings: Gollum sortira le 1er septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Que les joueurs et joueuses Switch se rassurent, une version pour la console de Nintendo est toujours dans les tuyaux, mais elle sortira à une date ultérieure en 2022, sans plus de précisions pour le moment.

En plus de cette bonne nouvelle, on découvre quelques images supplémentaires mettant en scène le célèbre protagoniste dans les différents décors qu’il va devoir traverser (comme la forêt de Grand’Peur ou les donjons de Barad-dûr), avec, en plus de cela, un nouveau key art à admirer, où la menace de Sauron plane.