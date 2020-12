The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki présente ses protagonistes en images

Dévoilé la semaine dernière par Falcom, The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (Trials of Black) a eu droit à pas mal d’informations sur son univers et sur les changements qu’il allait apporter à la série. Le site officiel du jeu a ouvert ses portes récemment, nous laissant ainsi voir des nouvelles images pour les personnages principaux.

Des images mais pas de noms

Malheureusement, il faudra se contenter de ces trois images pour découvrir ces héros, puisqu’on ne connaît toujours les noms de ces deux personnages.

En revanche, si l’on avait déjà aperçu le visage de la jeune fille, c’est la première fois que l’on peut voir clairement celui du héros, qui sera un « Spriggan » dont le boulot consiste à jouer les détectives ou les chasseurs de prime. Les deux personnages sont ici dessinés par Katsumi Enami, qui a déjà œuvré sur la série avec Zero no Kiseki et Ao no Kiseki.

Toujours pas de date de sortie non plus pour le titre, qui est attendu pour un vague 2021 au Japon.