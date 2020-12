The Legend of Heroes: Trails of Black présente ses premières images

Hier, on a pu découvrir que Falcom avait annoncé The Legend of Heroes: Trails of Black (Kuro no Kiseki), le prochain opus de la série des Trails. Après de multiples informations autour du jeu, on a aujourd’hui droit à des premières images qui nous montrent un peu mieux les personnages et l’ambiance de cet épisode.

De premiers visuels pour les héros

Comme on le savait déjà, le jeu nous entrainera dans la république de Calvard, une région multiethnique où l’on suivra un Spriggan, soit un homme à tout faire qui oscille entre jouer les détectives ou les chasseurs de tête, selon les besoins du client.

Un job qui se répercutera sur le gameplay avec la mise en place d’un nouveau système lorsque l’on ira parler avec les PNJ à la recherche d’indices. La vie du jeune homme va changer lorsqu’une jeune femme frappera à la porte de son cabinet pour l’entraîner dans une aventure plus vaste.

On peut ainsi découvrir quelques images des trois premiers héros du titre, dont le protagoniste. rappelons également que le système de combat aura droit à pas mal de nouveautés dans cet opus, avec des affrontements plus dynamiques.

Toujours aucune date ni aucune console annoncée pour ce The Legend of Heroes: Trails of Black.