The Last Spell est maintenant disponible en accès anticipé

Teasé depuis pas mal de temps de la part de Ishtar Games, anciennement CCCP, notamment lors de nos AG French Direct, The Last Spell est enfin disponible via son accès anticipé, et fête cela avec un nouveau trailer.

L’heure est venue de défendre l’humanité

Vous pouvez dès à présent vous jeter sur The Last Spell via Steam, avec un accès anticipé qui permet de bénéficier d’une réduction de 10% sur le jeu pendant deux semaines.

Pour rappel, The Last Spell vous demandera de défendre le dernier bastion de l’humanité en repoussant des hordes de monstres, dans le but de lancer une magie capable de mettre fin au chaos. Le titre présente des combats au tour par tour avec une grande rejouabilité, et un côté rogue-lite qui demande d’apprendre de ses échecs, tout en bâtissant au mieux ses défenses.