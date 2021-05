Le studio CCCP (The Last Spell) change de nom pour devenir Ishtar Games

Alors que le studio indépendant lillois doit bientôt sortir son troisième jeu, The Last Spell, il en a profité pour se refaire une beauté en changeant de nom. CCCP devient donc officiellement Ishtar Games.

Today we take an exciting new step in our journey as a studio and become Ishtar Games.🦉

Our games will keep challenging you and pairing things that might not be typically seen together, for this is what we love.

But first, a word from @cccpingu our CEO https://t.co/xs0dypiPqM pic.twitter.com/Mum1BeSXmk

— Ishtar Games – Wishlist The Last Spell on Steam! (@ishtar_games) May 11, 2021