Naughty Dog : Le profil d’un testeur indique travailler sur un remake encore non-annoncé, celui de The Last of Us ?

On a désormais plus trop de doutes sur le fait que Naughty Dog prépare un remake du premier The Last of Us, tant les indices semblent concorder. Selon les derniers bruits de couloir, le titre pourrait même sortir dès cette année, histoire de remplir un peu plus le catalogue Sony pour la deuxième partie de 2022. Et si certains questionnent encore de l’existence d’un tel projet, un nouvel élément vient encore renforcer cette piste.

Le remake de TLOU à moitié confirmé

C’est comme souvent LinkedIn qui nous permet de dénicher quelques informations, avec la page d’un testeur QA chez Naughty Dog (celle de Corey Hong), relayée par VGC, qui indique qu’après avoir travaillé sur The Last of Us Part II et Uncharted: Legacy of Thieves Collection, il planche actuellement sur deux projets encore non-annoncés chez Naughty Dog, à savoir un jeu multijoueur et un remake.

Le premier devrait normalement être le fameux jeu multijoueur dans l’univers de The Last of Us que Naughty Dog prépare depuis un moment, et qui n’est désormais plus un secret. Le second serait donc, si l’on se fie aux rumeurs, le remake du premier The Last of Us, puisque à priori, aucun autre remake n’est en cours chez le studio.

Si c’est bien le cas, on peut parier qu’une annonce arrivera dans les prochaines semaines.