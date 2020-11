The Last of Us Part II : Une mise à jour PS5 pourrait arriver prochainement

Sur PS5, de nombreux titres ont droit à des améliorations natives comme des temps de chargements réduits, tandis que d’autres, à l’image de Ghost of Tsushima, profitent d’un vrai boost avec un framerate plus élevé et un meilleur rendu. Naturellement, on s’attend à ce que The Last of Us Part II reçoive le même traitement que le titre de Sucker Punch, et un nouvel indice tend à confirmer cela.

Une fuite peu surprenante

C’est GamesRadar+ qui a remarqué cette potentielle fuite, qui nous viendrait du site américain Best Buy. Sur la fiche du jeu sur PS4, on peut voir un cadre faisant mention d’une « mise à jour next-gen incluse » dans la copie du jeu. Cependant, Sony n’a encore jamais révélé que le jeu de Naughty Dog aurait droit à un Game Boost, même si c’est un secret de polichinelle.

La mention a vite été supprimé du site, mais le mal état fait. On prendra bien sûr cela avec des pincettes tant que ce ne sera pas confirmé, mais il y a de fortes chances pour que The Last of Us Part II s’apprête à recevoir un patch pour la PS5, afin d’améliorer l’expérience sur la dernière console de Sony.