The Last of Us Part II et Horizon Forbidden West ont chacun coûté plus de 210 millions de dollars à produire

Circulez il n’y a rien à voir

Les budgets de production dans le monde du jeu vidéo sont bien plus opaques que dans le monde du cinéma, c’est pourquoi connaître ces nouvelles informations peut être assez intéressant pour mieux se rendre compte des investissements employés par les constructeurs.

Ici, un document qui a été mal censuré fait état d’un budget de production de 212 millions de dollars pour Horizon Forbidden West, sorti en 2022 après 5 années de développement via une équipe composée au maximum de 300 personnes.

The Last of Us Part II est également concerné par ce document et fait quant à lui état d’un budget de 220 millions de dollars, sachant que le développement a duré six ans avec environ 200 employés à son plus haut pic.

Sony did great job on the document redactions… not 🙃 https://t.co/aPQgk9JU8L pic.twitter.com/5rJQbZbbd0 — Tom Warren (@tomwarren) June 28, 2023

Notez que cela n’englobe probablement pas le budget marketing associé à chaque jeu, qui peut vite faire gonfler la facture. Autrement dit, le budget moyen d’un très gros blockbuster d’Hollywood, ce qui montre que les budgets des AAA grossissent de plus en plus, en même temps que le temps de développement s’allonge.

Une donnée qui ne devait pas être rendue publique puisque suite à la diffusion de cette information, tous les documents ont été rendus confidentiels pour le procès le temps de corriger l’erreur. Une belle bourde qui nous permet de mieux nous rendre compte de la réalité économique derrière le développement d’un AAA.