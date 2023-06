Microsoft voulait aussi racheter Square Enix en 2019

Aujourd’hui, on aurait plutôt tendance à dire que Square Enix est très proche de Sony, mais dans un autre monde, l’éditeur japonais aurait pu être racheté par Microsoft. C’est en tout cas un scénario que le constructeur a envisagé puisque l’on découvre aujourd’hui des documents datant de 2019, qui forment un projet de rachat autour de l’éditeur.

La volonté de Microsoft était de conserver les engagements de l’époque sur les futurs jeux Square Enix, tandis que ceux qui suivraient serait directement lancés dans le Xbox Game Pass. Une stratégie qui aurait, selon l’étude de Microsoft, « cannibalisé » les ventes de ces jeux, aussi bien sur leurs propres plateformes que sur celles des concurrents, tandis que le constructeur souhaitait vendre des contenus exclusifs pour certains jeux uniquement sur Xbox, même si ces jeux étaient disponibles ailleurs. Exactement ce que Sony craint à propos du rachat d’Activision-Blizzard en somme, même si ici, l’idée n’a jamais été concrétisée.

Mais tout cela, ça ne concerne que le marché des consoles alors que Square Enix était également visé pour son catalogue mobile. Ce n’est pas un secret, Microsoft cherche à développer cette partie du marché et c’est pour ça que King est aussi important à ses yeux qu’Activision et Blizzard. Avec la puissance de Square Enix sur ce marché, notamment en Asie, Microsoft aurait donc pu se créer un catalogue mobile robuste et lancer une sorte de Game Pass réservé à ces jeux.

L’idée sera peut-être reportée pour King ?

NEW – Via an FTC vs. Microsoft exhibit: In 2019, Microsoft mulled trying to buy Square Enix. Unclear at what level this was pitched, but Phil Spencer gave feedback to the internal proposal pic.twitter.com/xYSVQUGTMt

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 28, 2023