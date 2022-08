Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Un nouveau comparatif très rapide publié par Naughty Dog

Dans un petit mois seulement, on pourra découvrir à quel point The Last of Us Part I réinvente le jeu désormais culte de la PS3, avec des visuels améliorés et d’autres changements qui devraient rendre l’expérience plus plaisante et moderne. Mais pour le moment, Naughty Dog n’a pas encore réussi à convaincre tout le monde concernant la nécessité des apports de ce remake, sachant que le jeu de base est encore très agréable à l’œil aujourd’hui. C’est pourquoi le studio nous offre aujourd’hui un nouveau comparatif pour mieux nous rendre compte du travail effectué.

Des paysages plus beaux que jamais

Get ready to hit the dusty trail for a beautiful — and dangerous — journey across America in The Last of Us Part I! Read more: https://t.co/kbnwKv1n5m pic.twitter.com/NoVvqUzSTp — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 4, 2022

C’est via une très courte vidéo publiée sur Twitter que le studio s’amuse à comparer le remaster sorti sur PS4 au remake qui nous attend sur PS5.

Afin de ne pas trop spoiler, on nous montre ici une séquence relativement calme avec notre duo à cheval dans la nature, ce qui est parfait pour mieux mettre en avant le travail effectué sur l’éclairage et sur la modélisation des environnements.

Le remaster PS4 apparait alors forcément très terne, tandis que le remake donne un aspect plus réaliste. Est-ce que cela suffira à convaincre le public de passer à l’achat, rien n’est moins sûr.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC. Le titre est récemment passé gold et ne devrait accuser aucun retard.