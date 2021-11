The Last of Us : Neil Druckmann a terminé son travail sur la série

Le tournage de la série The Last of Us continue tranquillement son avancement depuis quelques semaines, et il devrait durer encore un moment. Mais c’est déjà le clap de fin pour l’un des piliers du programme, Neil Druckmann, qui a annoncé qu’il retournait chez Naughty Dog après avoir bouclé son travail sur la série.

Alas… my time in Canada has come to an end. To the best tv crew in the world, thank you for your incredible work, your passion, and for making me feel so welcome! I will miss you terribly!

Excited to return to Naughty Dog (and some warmer weather!) ♥️ 🇨🇦 pic.twitter.com/A9hsy7gPpA

