The Last of Us : Neil Druckmann serait bien l’un des réalisateur de la série HBO

La série The Last of Us continue actuellement son tournage, alors que l’on a appris récemment que le pilote était déjà dans la boite. Ce dernier a été réalisé par Kantemir Balagov, l’un des réalisateurs du projet, et si l’on pensait connaître toutes celles et ceux qui réaliseront des épisodes sur cette première saison, on a aujourd’hui droit à une petite surprise.

Du jeu au petit écran

En plus de Ali Abbasi et Jasmila Žbanić, il semblerait que Neil Druckmann soit aussi l’un des réalisateurs de la saison selon la liste de production de la Directors Guild of Canada, désormais retirée mais relayée par VGC. Le co-président de Naughty Dog était déjà listé dans la production de la série en tant que producteur exécutif, mais c’est la première fois que l’on entend parler de son rôle derrière la caméra.

Il serait donc l’un des réalisateurs de cette saison, sans que l’on sache encore sur quels épisodes il serait présent. Il faudra désormais attendre un peu plus d’information pour officialiser le tout. On espère maintenant que l’intéressé pourra gérer aussi bien la série que son jeu.