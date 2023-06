The Lamplighters League, le nouveau jeu des créateurs de Shadowrun, sortira dès le 3 octobre prochain sur PC, Xbox Series et Game Pass

La Ligue des Lampistes vous attend… bientôt

Direction les années 30 dans ce jeu d’infiltration et de tactique au tour par tour, au rendu cartoon tout à fait prometteur. Dans The Lamplighters League et la Tour de la fin du Monde (le nom complet du jeu…), vous incarnez une bande de mercenaires terrifiants, ou du moins ceux que vous avez pu vous procurer, qui vont devoir accomplir leur mission : traquer le Cercle des Proscrits et les empêcher d’agir quoi qu’il en coûte, grâce à des compétences uniques et spéciales, exclusives à chacune de vos recrues.

En effet, les légendaires Lampistes n’étant pas disponibles pour cette mission, le pire du pire des agents ont ainsi été recrutés pour sauver le monde dans des missions vous menant « aux quatre coins du monde, dans un mélange d’infiltration en temps réel, de combat tactique au tour par tour, de mystère et d’aventure haletante » dixit la description officielle du jeu. La nouvelle vidéo présentée nous permet de voir davantage de gameplay avec toutes les possibilités offertes par le titre.

A noter qu’en plus de sa présence Day One dans le Xbox Game Pass, le jeu sera disponible le 3 octobre prochain sur PC via Steam et Epic Games Store, Xbox Series X/S au prix pour l’instant fixé à 49,99€ pour l’édition standard et au prix de 64,99€ pour l’édition Deluxe contenant Nocturne, un personnage supplémentaire, un artbook digital ainsi que la bande-son originale du jeu. Plus d’informations et précommandes sur la page Steam du jeu.