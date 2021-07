The King of Fighters XV : Ramón n’est pas un jambon

Grosse semaine pour The King of Fighters XV qui revient avec son trailer hebdomadaire après avoir annoncé enfin ses plateformes. Et cette fois-ci, SNK nous confirme le retour de Ramón, le luchador mexicain.

¡Viva México!

Et le personnage qui suit Vanessa ne pouvait être que son grand admirateur (relou) même s’ils ne font plus partie de la même équipe. Vu que tous ses anciens partenaires sont pris, on suppose qu’il formera, comme dans l’épisode précédent, une Team Mexico si Angel et King of Dinosaurs sont de retour. On sait déjà qu’il retrouvera son doubleur de KOF14, Kiyoshi Katsunuma.

The King of Fighters XV sortira début 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.