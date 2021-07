The Coalition (Gears of War) nous présente sa maîtrise de l’Unreal Engine 5 en vidéo

The Coalition a récemment annoncé que tous les futurs projets du studio allaient maintenant se servir de l’Unreal Engine 5, le nouveau moteur d’Epic Games. Le studio a alors annoncé qu’une présentation du moteur aurait lieu lors de Game Developers Conference 2021, et la vidéo a maintenant été rendue publique après plusieurs jours pour que l’on puisse en admirer le résultat.

Encore de la roche

Cette démo se nomme donc Alpha Point et a été enregistrée sur Xbox Series X. Malheureusement, cette vidéo ne dure pas bien longtemps et nous rappellera forcément la première démo mise en place par Epic Games, avec la maitrise de l’éclairage grâce à la technologie Lumen et le détail de tous les petits objets avec la technologie Nanite.

Une deuxième vidéo a été publiée dans la foulée, qui s’attarde cette fois-ci sur le MetaHuman Creator, où l’on peut voir un modèle de personnage masculin très poussé, jusqu’au poils de barbe.

C’est un peu maigre, mais cela nous donne un aperçu de ce que The Coalition pourra faire avec le moteur, et maintenant, on a vraiment envie d’en voir plus.