The Coalition (Gears of War) va présenter une démo de l’Unreal Engine 5 le 20 juillet

L’Unreal Engine 5 sera le prochain moteur à la mode qui sera certainement utilisé majoritairement dans les productions next-gen, et certains studios commencent petit à petit à se l’approprier. C’est le cas de The Coalition, le studio dernier les derniers Gears of War, avait déclaré il y a peu de temps baser tous ses futurs projets sur le nouveau moteur d’Epic.

Une nouvelle démonstration de puissance

Histoire de nous montrer comment le studio arrive à maîtriser le nouveau moteur, la directrice technique de The Coalition, Kate Rayner, et le directeur artistique, Colin Penty, nous présenteront une démo de l’Unreal Engine 5 le 20 juillet prochain.

Cette démo se nommera Alpha Point, et tournera sur Xbox Series X. Elle ne sera pas représentative de ce sur quoi le studio travaille actuellement, mais donnera un aperçu de la puissance du moteur. Cette présentation durera environ une heure et mettra en avant les outils du moteur, comme Lumen ou Virtual Shadows Map. On y verra également un peut de création de personnages avec le MetaHuman.

Tout cela sera donc à voir le 20 juillet à 22h20 dans le cadre de la GDC 2021.