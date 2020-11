Parmi les sorties attendues de ce mois de novembre, on y retrouve Yakuza Like a Dragon, particulièrement attendu au tournant par les fans de la franchise. Profitant d’une bonne communication en étant présent dans le line-up de lancement de la Xbox Series X | S, le bougre sera aussi disponible sur PC et PlayStation 4 le 10 novembre (puis en 2021 sur PS5). On y a joué longuement et l’on vous partage notre avis en vidéo.