Test Zombie Army 4, notre avis en vidéo sur ce jeu de zombie

Parmi les sorties jeux vidéo de ce mois de février, on y retrouve un certain Zombie Army 4: Dead War. Quatrième aventure annexe à la série Sniper Elite, il s’agit ici d’un jeu de tir coopératif où l’on devra neutraliser des zombies. Le jeu est jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs avec une campagne, un mode horde et d’autres joyeusetés et s’annonce plutôt sympathique.

Histoire de vous donner un aperçu de ce qui vous attend à sa sortie (prévue le 4 février 2020), voici un avis en vidéo qui permet de compléter notre test écrit. On vous lâche quelques séquences de gameplay inédites et l’on vous résume tout cela en quelques minutes.

Zombie Army 4: Dead War sort demain, mardi, sur PlayStation 4, Xbox One et PC via l’Epic Games Store. Prévu à 49.99€, il est disponible à un prix de lancement à 34.99€ seulement sur Amazon.